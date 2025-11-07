Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Diyarbakır ve Gaziantep'te Denetlemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı ile Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6 Kasım 2025 tarihinde, Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda ve Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Orgeneral Tokel'in inceleme ve denetleme faaliyetinden görüntüler de yer aldı.