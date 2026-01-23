Haberler

Gaziantep'te kar nedeniyle salona gidemeyen çiftin nikahı evlerinde kıyıldı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle nikah salonuna gidemeyen çiftlerin nikahları, belediye ekipleri tarafından evlerinde kıyıldı. Şahinbey Belediyesi, çiftlerin taleplerini yerine getirerek onları yalnız bırakmadı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kar yağışı nedeniyle salona gidemeyen çiftin nikahı evlerinde kıyıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi unvanını elinde bulunduran belediye, yoğun kar yağışında da yeni evlenen çiftleri yalnız bırakmadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu'na gelemeyen Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor çiftinin isteklerini kırmayan Şahinbey Belediyesi ekipleri, çiftlerin evlerine giderek nikahlarını kıydı.

Zorlu kış şartlarında kendilerini yalnız bırakmayan belediye ekiplerine teşekkür eden Süreyya Nur Atalar, "Sağ olsun nikah memuru ayağımıza kadar geldi." ifadelerini kullandı.

Furkan Zor ise nikah memuruna eve geldikleri ve nikahlarını kıydıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
