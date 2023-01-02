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Soğuğuyla bilinen ilimiz kara hasret! Belediye, sosyal medyadan içini döktü

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Sivas Belediyesi, kentte uzun süredir kar yağmamasına dikkati çekerek sosyal medya hesabından Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsü eşliğinde paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Özledik lakin ya nasip, ya kısmet..." ifadelerine yer verildi.

Sivas Belediyesi, kentte uzun süredir kar yağmamasına dikkati çekerek, eski karlı görüntülerle "özledik" paylaşımında bulundu.

"ÖZLEDİK LAKİN YA NASİP, YA KISMET"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne de çok yakışırdı şimdi sana beyaz gelinliğini giymek. Hiç mümkün mü karı sensiz, seni karsız düşünmek. Özledik lakin ya nasip, ya kısmet..." ifadeleri kullanıldı.

NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE PAYLAŞIM

Paylaşımda, şehir merkezinin önceki yıllarda çekilen karlı görüntülerine, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsü eşliğinde yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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