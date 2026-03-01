Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 117 köy yolu ulaşıma kapandı
Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonucunda toplamda 117 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tokat'ta 19, Kastamonu'da 86 ve Sinop'ta 12 köy yolu kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından Almus'ta 15, Erbaa'da 4 olmak üzere 19 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da ise 86 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sinop'ta da 12 köye kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
