Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 117 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonucunda toplamda 117 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tokat'ta 19, Kastamonu'da 86 ve Sinop'ta 12 köy yolu kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 117 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından Almus'ta 15, Erbaa'da 4 olmak üzere 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da ise 86 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta da 12 köye kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
