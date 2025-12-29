Haberler

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor

Güncelleme:
D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle her iki tarafı geçici olarak trafiğe kapandı. Sürücüler Çankırı'da bekletilirken, AFAD ve Türk Kızılay yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük kesiminde bölünmüş yolun her iki tarafının geçici olarak trafiğe kapatılmasının ardından sürücülerin Çankırı'da bekleyişleri sürüyor.

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafında araç geçişi, yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden öğle saatlerinden itibaren durduruldu.

Polis ekiplerince dinlenme tesisleri, ilçe merkezi ve kültür merkezlerine yönlendirilen sürücülerin bekleyişleri sürüyor.

Bölgede AFAD ekiplerince battaniye dağıtımı yapılırken Türk Kızılay tarafından ikramlıklar dağıtılıyor.

Bu arada kara yolundaki uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
