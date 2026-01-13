Haberler

Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 800 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de etkili olan kar yağışı, 800 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarıyla kapalı yolları açmak için seferber oldu.

Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de kar nedeniyle 800 köye ulaşım sağlanamıyor.

Giresun'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar'da 62, Bulancak'ta 58, il merkezi ve Alucra'da 38'er, Dereli'de 34, Çamoluk'ta 27, Piraziz'de 22, Espiye ve Yağlıdere'de 21'er, Keşap'ta 15, Güce'de 13, Doğankent'te 10, Tirebolu'da 5 ve Çanakçı ilçesinde 3 olmak üzere 367 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de 247 köye ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 65, Şiran'da 59, Kelkit'te 55, Torul'da 30, Kürtün'de 28, Köse ilçesinde ise 10 köy yolunun kar dolayısıyla ulaşıma kapandığı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları 101. Şube Şefliğinin 67 personeli de 34 araçla karla mücadeleye devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle merkezde 90, Aydıntepe'de 46, Demirözü ilçesinde ise 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 35 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki tipi ve yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerine de dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

İkizdere ilçesinde kar nedeniyle 16 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin yüksek kesimindeki mahalle yollarında belediye ekipleri çalışma yapıyor.

Karayolları ekipleri ise ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan 530 rakımlı Boztepe beyaza büründü. Araçlarıyla ve teleferikle zirveye çıkanlar manzarayı izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
