Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da 778 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 778 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdare ekiplerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da ise gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle il merkezinde 123, İskilip ilçesinde 35, Bayat'ta 27, Uğurludağ'da 7, Alaca'da 32, Sungurlu'da 37, Mecitözü'nde 12, Ortaköy'de 13, Osmancık'ta 28, Kargı'da 23, Oğuzlar'da 3, Boğazkale, Dodurga ve Laçin'de 4'er olmak üzere 352 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta kar nedeniyle 55, Amasya'da ise 56 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, doğum, diyaliz gibi sağlıkla ilgili durumlara öncelik vererek, yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.