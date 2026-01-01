Haberler

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da 778 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da etkili olan yoğun kar yağışı, 778 yerleşim biriminin ulaşımını etkiledi. Kastamonu'da 315 köy yolu, Çorum'da ise 352 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idare ekipleri, sağlık hizmetleri için öncelik vererek yol açma çalışmaları yapıyor.

Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 778 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdare ekiplerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da ise gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle il merkezinde 123, İskilip ilçesinde 35, Bayat'ta 27, Uğurludağ'da 7, Alaca'da 32, Sungurlu'da 37, Mecitözü'nde 12, Ortaköy'de 13, Osmancık'ta 28, Kargı'da 23, Oğuzlar'da 3, Boğazkale, Dodurga ve Laçin'de 4'er olmak üzere 352 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta kar nedeniyle 55, Amasya'da ise 56 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, doğum, diyaliz gibi sağlıkla ilgili durumlara öncelik vererek, yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi