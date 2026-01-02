Haberler

Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 579 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 579 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 579 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Sinop Valiliği ve yerel otoriteler kapalı yollar için kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta, kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle Türkeli ve Erfelek ilçelerinde 32'şer, Gerze'de 12, Durağan'da 20, Dikmen'de 9, Boyabat'ta 7, Ayancık'ta 71 ve merkez ilçede 13 olmak üzere 196 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da 328, Tokat'ta ise 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

