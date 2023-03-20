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KAR VE TİPİ NEDENİYLE TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ZİNCİRSİZ TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Güncel Haberler

TUNCELİ'yi Erzincan'a bağlayan karayolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine, valilikçe kapatıldığı duyuruldu.

TUNCELİ'yi Erzincan'a bağlayan karayolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine, valilikçe kapatıldığı duyuruldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki karayolunun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Pülümür Tunceli Güncel Haberler

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