Kar ve fırtına öncesi İstanbullulara bir uyarı da İmamoğlu'ndan geldi: Zorunlu olmadıkça şahsi araçları kullanmayalım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte yarından itibaren beklenen kar ve şiddetli fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı. Kar küreme ve tuzlama araçlarının yanı sıra personellerin hazır olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları'nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir." dedi.

İstanbul, yarından itibaren etkili olması beklenen kar ve kuvvetli fırtınaya odaklandı. Mega kent için uyarılar peş peşe gelirken, bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İBB BİNLERCE PERSONELLE GÖREV YAPACAK

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu, hazırlıkların tamamlandığını belirten Ekrem İmamoğlu, paylaşımlarında şunları söyledi: "İstanbulluların Dikkatine! Şehrimiz yarın sabah başlayıp Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız.

"377 NOKTADA TUZ STOKU YAPTIK"

Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km'lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız.

"EVSİZ VATANDAŞLARIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ"

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye başladık, şu ana kadar 722 vatandaşımız misafir edilmiş durumda, sıcak ikramda bulunacak mobil büfelerimiz de şehrin birçok noktasında konuşlanmış durumda, sokak hayvanlarının beslenmesi için de özel ekipler oluşturuldu.

"TOPLU TAŞIMA KULLANIN" UYARISI

Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları'nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir.

"RESMİ AÇIKLAMALARI MUTLAKA TAKİP EDİN"

Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız."

FIRTINANIN HIZI 100 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü şiddetli fırtınanın beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/sa), Avrupa Yakası'nda tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.