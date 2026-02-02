Haberler

Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Turgut Özal Mahallesi'ne inerek yerleşim alanında yiyecek aradı. O anlar telefon kamerasıyla kaydedildi.

Kış şartlarında ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen bir kurt, Turgut Özal Mahallesi'ne inerek yerleşim yerinde yiyecek aradı.

Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
