Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Turgut Özal Mahallesi'ne inerek yerleşim alanında yiyecek aradı. O anlar telefon kamerasıyla kaydedildi.
Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel