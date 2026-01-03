Amasya'da kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, halat yardımıyla aracı kurtardı.
Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde bulunan 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Amasya İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla otomobili bulunduğu yerden kurtardı.
Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel