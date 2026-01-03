Haberler

Amasya'da kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, halat yardımıyla aracı kurtardı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde bulunan 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Amasya İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla otomobili bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

Kaçırılan Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait