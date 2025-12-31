Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 2 hasta ekiplerce kurtarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 96 yaşındaki Emine ve İsmail Demir çifti, belediye ekiplerinin yardımıyla açılan yolla hastaneye yetiştirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kar nedeniyle kapanan köyde mahsur kalan yaşlı çift, belediyeye ait iş makinesi yardımıyla yolun açılması sayesinde ambulansla hastaneye yetiştirildi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Alaca Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.
Düşerek kolu kırılan 96 yaşındaki Emine Demir (96) ile kalp hastası eşi İsmail Demir (96) rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.
Bunun üzerine bölgeye gelen İslahiye Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Ekipler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.
Sağlık ekiplerince evinden alınarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.