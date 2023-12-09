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Kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi engellendi

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Konya karayolunda kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Saklıkent Kayak Merkezi'nin karla kaplı görüntüsü, şehir merkezinden görülebiliyor.

ANTALYA'da dün gece Akseki, Korkuteli, Elmalı ve Konyaaltı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Antalya- Konya kara yolunda kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Saklıkent Kayak Merkezi'nin karlı görüntüsü, şehir merkezinden görülebiliyor.

Dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bu kara yolundan geçişine izin verilmiyor. Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ise 2 santimetreyi bulurken, Antalya kent merkezinden kış mevsimi boyunca izlenebilen Kar Çukuru ve Kuran Dağı zirvelerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Turistik Saklıkent Kayak Merkezi'nin karla kaplı görüntüsü, şehir merkezinden görülebiliyor. Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, Saklıkent Kayak Merkezi'nde geçen yıllarla göre bu sene yaklaşık 10 gün erken kar yağdığını belirterek, dün geceki yağışla yaklaşık 2 santimetrelik kar kalınlığı olduğunu açıkladı. Geçen yıl kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğunu söyleyen Altıner, bu sene beklentilere göre kış mevsiminin sert geçeceğini, özellikle 20 Aralık'tan sonra yoğun kar yağışı beklendiği de söyledi. Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde de dün geceki kar yağışı etkili oldu. Korkuteli-Söğüt yolunda ulaşımda aksama yaşanırken, Elmalı'nın Gömbe Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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