Tokat, Sinop ve Kastamonu'da 456 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Tokat, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 456 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 456 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 28, ilçelerden Almus'ta 36, Zile'de 35, Artova'da 26, Niksar'da 18, Turhal'da 16, Reşadiye ve Yeşilyurt'ta 15'er, Sulusaray'da 13, Erbaa'da 10, Başçiftlik'te 6, Pazar'da 2 olmak üzere 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ise Ayancık'ta 22, Gerze'de 11, merkez ilçede 8 ve Durağan'da 1 olmak üzere 42 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da da 194 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
