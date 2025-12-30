Haberler

Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de, kar nedeniyle yolu kapanan 265 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Çaykara ilçesine bağlı 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Rize

Rize'de kar dolayısıyla 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 18, Hemşin'de 7, Pazar'da 6, Ardeşen'de 4 ve Fındıklı ilçesinde 1 olmak üzere 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 60 personeli, 27 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle merkezde 30, Şavşat'ta 65, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 32, Arhavi ve Yusufeli'de 12'şer, Murgul ilçesinde ise 11 olmak üzere 203 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 58 personeli, 44 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan, dün gece Sahara Geçidi'ndeki yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Şavşat-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Alucra ilçesinde kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
