KAR ALTINDAKİ PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Cumhuriyet'in ilanının 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Palandöken'in 3176 metredeki zirvesine tırmanış düzenlendi.

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Cumhuriyet'in ilanının 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Palandöken'in 3176 metredeki zirvesine tırmanış düzenlendi. Palandöken'in karla kaplı zirvsine ulaşan öğrenciler, yanlarında taşıdıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağını açarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal marşını okudu.

Doğa Sporları Kulübü, Spor Bilimleri ve çeşitli fakültelerden öğrenciler, Palandöken'in 2 bin 400 rakımına otobüslerle gelerek tırmanış için son hazırlıklarını yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca ve federasyon sporcularının eşlik ettiği öğrencilere tırmanış hakkında bilgi verildi. Tırmanışa başkanlık eden Alaattin Karaca, katılımcıların bayramını kutlayarak böylesine anlamlı bir etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 303 öğrenci, Karaca rehberliğinde 2400 metre yükseklikten karlı yolları aşarak zirveye ulaştı. Dağcılık Federasyonu sporcularının eşliğinde tek sıra halinde yürüyen öğrenciler organizasyonu katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Atatürk Ünivreistesi Spor Bilimler Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Nur Hilal Haşıl, böylesine anlamlı bir günde zirve tırmanışın katılıdğı için çok mutlu olduğunu söyledi

Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Cumhuriyet tırmanışlarının geleneksel bir etkinlik olduğunu söyledi. Geçen yıla göre havanın güneşli olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Karaca, tırmanışın 3 saat süreceğini kaydetti. Karaca, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılarak İstiklal Marşı okunarak, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından iniş yaptıklarını söyledi. (DHA)