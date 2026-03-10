Haberler

Kapıkule Sınır Kapısında 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Güncelleme:
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde 8 kilo 60 gram kokain bulundu. Sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otomobilde, 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren Bulgar plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, zulalanmış halde 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
