Kapıkule'de tırda 144 kilo 732 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında x-ray taramasına sevk etti.

Ekipler yoğunluk tespit edilen tırda narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yaptı.

Aramada tırın farklı yerlerine gizlenmiş 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.