Kapalı Yolda Rahatsızlanan Yaşlı Kadına Hızlı Müdahale

Trabzon'un Araklı ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 83 yaşındaki kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan astım ve diyaliz hastası 83 yaşındaki Neva Köse rahatsızlandı. Elektrik kesintisi olması nedeniyle şikayetleri artan, yolu kapalı olduğu için de hastaneye ulaştırılamayan Köse'nin yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede yolu ulaşıma açtı.

Ekiplerin koordinesiyle elektrik bağlantısı da sağlanan evde yaşlı kadına sağlık hizmeti sağlandı.

Neva Köse'nin oğlu Ahmet Köse, annesinin sürekli oksijen kullandığını belirterek, "Annem için sık sık ambulans çağırıyoruz. Astımın yanı sıra diyaliz hastası. Yol kapalı olunca tedavi imkanlarından mahrum kalıyor. Yol kapanınca çok endişelendik ancak Büyükşehir ekipleri hızlıca harekete geçip yolumuzu açtı. Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve ekiplerden Allah razı olsun." dedi.