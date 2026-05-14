Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı, Çorlu ve Süleymanpaşa'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli otomobillerde ve kişilerin üst aramasında çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı