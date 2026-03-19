Haberler

Tekirdağ'da bir fırının kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fırına yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 49 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırıda fırının camlarına 7 kurşun isabet etti.

Yıldızkent Mahallesi Sakarya Sokak'ta gece saatlerinde bir araçla iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler tarafından fırına silahla ateş açıldı.

Saldırıda iş yerinin camlarına 7 kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin İ.D. (49) olduğu belirlendi. Zanlının olayın ardından aracı Zengin Caddesi üzerinde terk ettiği, araçta 3 boş kovan bulunduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi H.B'nin (41) emniyetteki ifadesinde, şüphelinin ekmek fiyatları nedeniyle kendisini daha önce tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polis operasyonunda 2 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

İran'ın hedefe koyduğu ülkedeki vatandaşlarına "Kaçın" dedi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Buzlar eridi! Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon

Buzlar eridi! Bahçeli ile Davutoğlu arasında kritik temas
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu