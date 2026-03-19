Tekirdağ'da bir fırının kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fırına yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yıldızkent Mahallesi Sakarya Sokak'ta gece saatlerinde bir araçla iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler tarafından fırına silahla ateş açıldı.

Saldırıda iş yerinin camlarına 7 kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin İ.D. (49) olduğu belirlendi. Zanlının olayın ardından aracı Zengin Caddesi üzerinde terk ettiği, araçta 3 boş kovan bulunduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi H.B'nin (41) emniyetteki ifadesinde, şüphelinin ekmek fiyatları nedeniyle kendisini daha önce tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polis operasyonunda 2 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.