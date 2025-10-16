Kapadokya Üniversitesi'nde 2. Yapay Zeka Buluşması Düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından "2. Yapay Zeka Buluşması" programı düzenlendi.

KÜN'ün Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen program, alanında öncü akademisyenler, sektör temsilcileri ve girişimcileri buluşturdu.

Programdan önce KÜN ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü arasında "Bilimsel ve Teknik Araştırmalara Yönelik İşbirliği" protokolü imzalandı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin sahip olduğu araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri sayesinde, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin kalbi olmaya kararlı olduklarını belirtti.

Yapay zeka konusunda değerlendirmelerin yapıldığı programda MTA ile işbirliğine imza atmaktan onur duyduğunu belirten Karasar, şöyle konuştu:

"Buluşmamız, Türkiye'nin yapay zeka vizyonunun şekillendiği, farklı sektörlerin, kamu kuruluşları ve özel girişimlerin aynı masa etrafında buluştuğu ulusal bir düşünce platformudur. Türkiye'nin gelecek 10 yılına şekil verecek, yapay zeka stratejilerinin konuşulduğu bir platformdur. Bu yılki buluşmamızın önemli başka bir boyutu da var. MTA ile üniversitemiz arasında yapay zeka temelli ortak çalışma protokolümüzün imza töreni yapıldı. Bu protokol yalnızca iki kurum arasında işbirliğini değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğal kaynak yönetiminde veri temelli, akılcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirme yolunda atılmış tarihi bir adımdır. MTA Genel Müdürlüğü dışında da farklı kurumlarla çalışmamız var. Ancak MTA ile çalışmak bizler için ayrı bir onur vesilesidir."

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık ise maden arama ve yer bilimi çalışmalarında veri arşivinden faydalanıldığını, mevcut verilerin yapay zeka yardımıyla işlenmesinin hızlı sonuçlar verebileceğinden yola çıkarak proje hazırladıklarını söyledi.

Çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Yanık, şunları kaydetti:

"MTA olarak, sayısallaştırma projesi gerçekleştirdik. Arşivimizdeki verilerin hepsini sayısal ortama aktarmak üzere oluşturduğumuz proje devam ediyor. Bu verilerin analizinde yapay zeka teknolojisinden yararlanmak istiyoruz. Dışarıdan yardım almadan projeyi ilerletmenin zor olacağını fark ettik. Kapadokya Üniversitesinden bu desteği aldık. Bu protokolün kurumumuza ve Türkiye'de yer bilimleri ve madencilik alanındaki çalışmalara çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu belki ilk olacak ama tek olmayacak. Yapay zeka ile devasa ölçekteki verilerin hızlı ve neticeye ulaşacak şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Herhangi bir maddi katkı beklemeden verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, yapay zeka üzerine araştırma ve çalışma yürüten akademisyenler, sektör temsilcileri ve uzmanlar sunum yaptı.

Yapay zeka temalı oturum ve panellerle farklı salonlarda devam eden etkinlik yarın sona erecek.