Kapadokya'nın Oluşumunda Erozyonlar En Önemli Faktör

Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı 2023'e katılan İngiltere Birmingham Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Warren Eastwood; Kapadokya'nın oluşumunda en önemli faktörün erozyonlar olduğunu söyledi.

Kapadokya'nın ender bölgelerden bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Eastwood, "Türkiye'den bazı üniversitelerin katkıları ile Kapadokya bölgesinde çalışmalar yaptım. Özellikle Kapadokya'nın geçmişteki ortam konularını inceliyorum. Bu çalışmalar sürecinde zaman zaman bölgeden de örnekler alıyoruz. Bu araştırmalar ile Kapadokya bölgesinde 14-15 bin yıl önceki coğrafi değişikliklerin tespit edilmesi hedefleniyor. Bu çalışmada ayrıca Kapadokya'nın değişimindeki etkenler de inceleniyor. Bu çalışmalar çerçevesinde hem şehrin değişimi ele alınıyor, hem de bu değişimde insan rolü inceleniyor. Üzerinde bulunduğumuz bu alan erozyona çok fazla maruz kalmış bir alan. Bu erozyonun oluşumunda insan etkisini de ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bölgedeki oluşumların meydana gelmesinde özellikle çevre faktörleri çok etkili. Hava değişimi, sıcaklık değişimi bu bölgede çok fazla etkili. Kapadokya dünyada eşsiz bir yere sahip. Bu özelliklere sahip ender bölgelerden birisi" dedi. Dr. Eastwood, "Elbette Kapadokya'nın değişimi için en önemli faktör yağışlar. Yağışlar sayesinde bölgede sürekli erozyonlar meydana geliyor. Erozyonlardan sonra bölgede en önemli faktör ise insan. Bu bölge turizm bölgesi. Turistlerin gezi güzergahlarında aşınma ve yıpranma artarak devam ediyor. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda nasıl bir önlem alınması gerektiğini de rapor haline getireceğiz" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı 2023'e İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Rusya Federasyonu, İsrail, Japonya, Brezilya, Hindistan, Avustralya, Camerun ve Fas başta olmak üzere 32 ülkeden 120 yabancı ve 75 Türk bilim insanı ve araştırmacı katıldı. 32 farklı ülkeden bilim insanı ve araştırmacının katılımıyla düzenlenen konferans 3 gün boyunca 3 ayrı salonda oturumlar halinde devam etti. Konferans oturumları boyunca 140 sözlü ve 60 poster sunumu yapıldı. Konferansın kapanış oturumunda; Uluslararası Jeomorfologlar Birliği Özel Portfolyo Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, IAG Başkanı Prof. Dr. Sunil Kumar de ve Türkiye Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu birer konuşma yaptı.

Konferans çerçevesinde Nevşehir ve yakın çevresinde 4 ayrı arazi çalışması gerçekleştirildi. Yapılan arazi çalışmalarında bilim adamları Kapadokya'nın oluşumunu ve şu anki halini yakından görme fırsatı buldu. - NEVŞEHİR