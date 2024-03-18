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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayraklarıyla Uçtu

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Kapadokya'da tur hizmeti sunan sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu. Turistlerin bindiği balonlar, Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselerek peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü. Balonlar, Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonları sabah erken vakitte uçuş için hazırlandı.

Turistlerin bindiği sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine firma görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü.

Türk bayrağı taşıyan balonlar Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kapadokya Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

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