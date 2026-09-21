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Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'de Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı düzenliyor

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Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'de Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı düzenliyor
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Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'de Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı düzenliyor. Akademisyenler, uzmanlar, turizmciler ve yerel yöneticilerin katıldığı çalıştayda, Başkan Aydın Cem Aslanbay Kapadokya'nın dünya mirası olduğunu ve ortak akılla korunması gerektiğini söyledi.

Nevşehir'de, Kapadokya Alan Başkanlığı "Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı" düzenleniyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kapadokya'nın Geleceği İçin Ortak Akıl ve Ortak Katılım: Güçlü ve Zayıf Yönleri, Fırsat ve Tehditleri (GZFT)" başlıklı çalıştayda, akademisyenler, uzmanlar, turizmciler ve yerel yöneticiler bir araya geldi.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, yaptığı konuşmada, Kapadokya'nın tüm insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi.

Kapadokya'nın geleceğinin doğru adımlarla inşa edilebilmesinin ortak akılla mümkün olacağını belirten Aslanbay, şöyle konuştu:

"Kapadokya, doğa güzellikleri, kültürel mirası ile bir turizm destinasyonu fakat bunlardan da önemlisi bir dünya mirası. Biz de bu değeri korumakla görevliyiz. Bu aslında sadece Alan Başkanlığının veya Nevşehir'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da bir kardeşimizin görevi değil. Belki de New York'ta ya da Tokyo'da herhangi birinin dertlenmesi, düşünmesi gereken bir coğrafyada yaşıyoruz. Burası çok özel bir bölge. Dünyada eşi benzeri, muadili olmayan bir coğrafyadadır. Bizler bunun kıymetini biliyoruz. Uluslararası bir sempozyum, toplantılar serisi organize etmeyi planlıyoruz. Bu etkinlik, dünyadan tüm paydaşların geldiği, Kapadokya'yı korumak ve geliştirmek için neler yapabileceğimizi konuşacağımız toplantılar serisinin başlangıcıdır."

Konuşmanın ardından çalıştay, "Tematik Grupların GZFT Saptamaları" ve "Öncelikli Güçlendirilecek Alanların Belirlenmesi" başlıklı oturumlarla gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA
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