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Kaos GL'den "Ailem Güvende" tutuklamalarına tepki: "Tutuklanan arkadaşlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz"

Kaos GL'den 'Ailem Güvende' tutuklamalarına tepki: 'Tutuklanan arkadaşlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz'
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Kaos GL, Ankara'da "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında tutuklanan üyelerinin "yoğun karalama kampanyaları ve asılsız iddialarla" hedef gösterildiğini belirterek, derhal serbest bırakılmalarını istedi. Dernek açıklamasında, "Bu siyasi operasyon sonucunda arkadaşlarımız Sincan'daki çeşitli cezaevlerine gönderilmiştir. Kapalı kapılar ardında, cezaevi koşullarında kötü bir muamele ile karşılaşmalarından ve güvenliklerinden derin bir endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - Kaos GL, Ankara'da "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında tutuklanan üyelerinin "yoğun karalama kampanyaları ve asılsız iddialarla" hedef gösterildiğini belirterek, derhal serbest bırakılmalarını istedi. Dernek açıklamasında, "Bu siyasi operasyon sonucunda arkadaşlarımız Sincan'daki çeşitli cezaevlerine gönderilmiştir. Kapalı kapılar ardında, cezaevi koşullarında kötü bir muamele ile karşılaşmalarından ve güvenliklerinden derin bir endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaos GL tarafından yapılan açıklamada, "haksız ve hukuksuz bir şekilde, yoğun karalama kampanyaları ve asılsız iddialarla yalan yanlış hedef gösterilerek tutuklananların derhal serbest bırakılması" talep edildi.

Kamuoyunun, bu yaşananların hukuki süreç değil, temel hak ve özgürlükleri hedef alan açık bir siyasi operasyon olduğu ve sürecin tam da bu gerçeklikle, bir sindirme girişimi olarak değerlendirilmesi gerekmektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu siyasi operasyon sonucunda arkadaşlarımız Sincan'daki çeşitli cezaevlerine gönderilmiştir. Kapalı kapılar ardında, cezaevi koşullarında kötü bir muamele ile karşılaşmalarından ve güvenliklerinden derin bir endişe duyuyoruz. Can güvenliklerinin korunabilmesi ve yaşanabilecek olası hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi adına, aynı cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın tecrit edilmemesi ve mutlak surette bir arada tutulması hayati bir zorunluluktur.

"BASKILAR, SİYASİ KUMPASLAR, YALAN BEYANLAR VE ASILSIZ HEDEF GÖSTERMELER BİZİ YILDIRAMAZ"

Buradan ilgili makamlara ve kamuoyuna açıkça hatırlatıyoruz: Şu anda tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızın can güvenliğini, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü sağlama yükümlülüğü tamamen cezaevi idarelerinin, Adalet Bakanlığı'nın ve ilgili tüm resmi kurumların omuzlarındadır. Yaşanan bu hukuksuz ve siyasi operasyonun detaylarına ve sürecin bütününe ilişkin önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama daha yapacağız.

Baskılar, siyasi kumpaslar, yalan beyanlar ve asılsız hedef göstermeler bizi yıldıramaz. Kaos GL olarak hak, eşitlik ve özgürlük mücadelemize dünden daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Arkadaşlarımız yalnız değildir."

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen LGBTİ+ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 Kaos GL üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek, dün tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tuğba Tekerek ile Kaos GL'nin yönetim ve denetim kurullarının yedi asil üyesi tutuklanırken, yedi yedek üye adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklananlar arasında trans aktivistler Janset Kalan ve Umut Derin ile Gökkuşağı Aileleri Derneği üyesi Nedime Erdoğan'ın da bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: ANKA
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