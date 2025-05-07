Kanyonda Mahsur Kalan Tosun AFAD Ekibi Tarafından Kurtarıldı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kanyona düşen büyükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
KASTAMONU'nun Ağlı ilçesinde kanyonda mahsur kalan büyükbaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.
İlçeye bağlı Selmanlı köyünde Yüksel Taktak'a ait tosun, merada otlarken yaklaşık 10 metre derinlikteki kanyona girdi. Kanyondaki derede mahsur kalan hayvanı çıkaramayan Yüksel Taktak, yardım istedi. AFAD ekibi, kanyona inip hayvanı halatlarla bağlayıp, çekti. Büyükbaş hayvan, yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel