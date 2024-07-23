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Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi Yatağan'da Anıldı

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Kanuni Sultan Süleyman'ın 502 yıl önce Rodos Seferi sırasında Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde otağını kurduğu yerde anma programı yapıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 502 yıl önce Rodos Seferi sırasında Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde otağını kurduğu yerde anma programı yapıldı.

Rodos Seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla geldiği Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde "Rodos Seferinin 502. Yılı: Bozüyük Menzili" paneli düzenlendi.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgenin eski bir Osmanlı kasabası olması nedeniyle tarihi ve doğal yapısının korunduğunu söyledi.

Muğla'nın deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür varlıkları ile Türkiye ve dünyanın cennet köşelerinden olduğunu belirten Akbıyık, "Muğla'yı geçtiğimiz yıl 3,5 milyonu yabancı yaklaşık 7 milyon yerli turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin bir çoğu da bölgemizdeki tarihi değerlerimizi gezdi. Muğla, antik çağlardan günümüze bir çok medeniye ev sahipliği yapıyor. Biz bu değerlerimize sahip çıkıyor ve misafirlerimize gösteriyoruz." dedi.

Bozüyük'ün de tarihi değerleri ile ön plana çıktığını vurgulayan Akbıyık, bölgedeki en önemli projelerden birinin "Kanuni Yolu" projesi olduğunu dile getirdi.

Bozüyük Güzelköy'ü Tanıtma Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Baki Gencel ise amaçlarının geçmişe ve tarihi değerlere sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Bozüyük ve çevresinin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri öne çıkararak keyifle ziyaret edilen bir alan olması için buna benzer etkinliklerin Bozüyük'te aralıklarla sürdürülecek." diye konuştu.

Panelde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Prof. Dr. Namık Açıkgöz ve Doç. Dr. Ümral Deveci, Pamukkale Üniversitesi'nden Stratonikeia Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş sunum yaptı.

Bozüyük Meydanı'nda düzenlenen programa, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Kavaklıdere Kaymakamı Çiğdem Dede, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bozüyük Mahallesi'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı 502 yıllık cami, han ve tarihi köprüler ile çok sayıda sivil mimari örneği yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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