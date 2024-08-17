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Kangalların yavrularını yemesinin sırrı açığa çıktı

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Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangalların yavrularını yemesinin nedenini açıkladı. Kangalların vücutlarında bulunan hormonal eksiklikten dolayı yavrularını yiyebildiğini ifade eden Yıldız, tedavi yöntemlerinin başarılı olduğunu belirtti.

Kangalların yavrularını yemesinin sırrı açığa çıktı

SİVAS - Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, sosyal medyada yayılan Kangalların yavrularını yediği videolar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kangalların vücutlarında bulunan hormonal eksiklikten dolayı yavrularını yiyebildiğini ifade eden Yıldız, "Keyfe keder saldırmaz, yemez. Aksine korur kollar" dedi.

Bir dönem sosyal medyada hızla yayılan ve köpek sahiplerini düşündüren Kangal köpeği videolarının sırrı açığa çıktı. Kangal köpeklerinin yavrularını yediği videoların ardından açıklama yapan uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin nedenini açıkladı. Kangalların; yavrularını diğer dişi hayvanlardan kıskandığı ve oksitosin adı verilen hormonun eksikliğinden kaynaklı olarak yavrularını yediğini ifade eden Hüseyin Yıldız, "Bunu çok gördüm. Tedavi yöntemlerini başardık" dedi.

Oksitosin eksikliği yavrularını yemesine sebep oluyor

Yavru yenilmesinin hormonal eksiklikten kaynaklı olduğunu belirten Yıldız, "Oksitosin dediğimiz bir hormon eksikliğinden kaynaklı. Yeme dürtüleri devreye girip maalesef yavruları anne bunları çok rahat bir şekilde yiyebiliyor. Bununla alakalı da Sivas'ta ciddi anlamda güzel çalışmalar yapıldı. Bu işin akademik yönüne kadar aktarıldı. Yani bunu gördük, çok gördüm. Kangallarda bu çok yaşandı mı? Yaşandı. Tedavi yöntemleri başarılı oldu mu? Tedavi yöntemlerini başardık" dedi.

"Etrafında bulunan her şeyden kıskanır"

Kangalların kıskançlık nedeniyle de yavrularını yiyebildiğini ifade eden Yıldız, "Yuvaların etrafında diğer dişiler vardır. Çok rahat bir hava kıskanma eğilimiyle saldırı eğilimini devreye sokar ve yavruyu görmez ve bir anda saldırabileceği herhangi bir şey bulduğunda saldırıp yavruyu da çok rahat öldürebilir. Bunlar bütün köpek türleri için geçerlidir. Dişiler erkeklerden çok daha dominant, çok daha yaptırımcı, çok daha lider vasıf taşıdığı için yönetim noktasında dişiler çok daha baskın olabilir. ve tavırlarını kıskanma eğiliminde kaynaklı da yiyebilir. Bu dönemde daha geçimsiz, daha ortama uyumsuz olur. Bir başkasının gelip yavrusunu alabileceği düşüncesine kapılarak yavruyu yiyebilir. Etrafındaki gruplaşma veya yabancı şahıslardan dolayı tehditkar bir refleksle veya kontra bir atağa yönlendirebilir. Bunun için Kangalların doğum dönemlerinde mutlaka kendi başına bırakılması lazım. Gerektiği gibi onların otokontrol merkezlerindeki tüm sistemlerini bozmamak adına lütfen onları uzaklaştırın, yalnız kalsın. Keyfe keder saldırmaz, yemez. Aksine korur kollar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Yıldız Kangal Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

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