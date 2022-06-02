Kangal köpeği sürüyü ayıdan böyle kurtardı - Haberler

Kangal köpeği sürüyü ayıdan böyle kurtardı

TOKAT Tokat'ta kangal köpeği sürünün yanına kadar gelen ayıyı uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Almus ilçesi Görümlü Beldesinde çobanlık yapan Bilal Şahin sürüsünü otlatmak için Dumanlı yaylasına çıkarttı. Yaylada otlayan sürüye anne ayılı ile birlikte yavruları yaklaştı. Bu sırada çobanın komutu ile Zeyno isimli kangal köpeği hızla harekete geçti. Kangal köpeğini biranda karşısında gören ayı yönünü değiştirerek bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen Şahin, köpeğinin sayesinde ayı saldırısından kurtulduğunu söyledi. Köpeğinin tek başına ayı ile mücadele ettiğini ifade eden Şahin, "Köpeğimiz olmasa belki de bizim dünyada olma şansımız yoktu" diye konuştu.