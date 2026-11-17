Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazlı Ercan, çift tırnağın tek başına Kangal köpeğinde saflığı kanıtlamadığını söyledi.

Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine, üniversite yerleşkesinde 2003 yılında kurulan Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Kangal köpeği ırkının korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu ırkın özelliklerini taşıyan köpekleri merkezde bulundurduklarını ve damızlık olarak yetiştirdiklerini anlatan Ercan, milli değer olan bu ırkı tanıtmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Ercan, sürüyü korumanın ve gütmenin ayrı vazifeler olduğunu, dünyada bu görevi yapabilen tek ırkın Kangal olduğunu belirtti.

Kangal köpeklerinin Afrika ülkesi Namibya'da sürüleri çitalardan koruduğuna dikkati çeken Ercan, "Bu bizim için de gurur verici. Özellikle Afrika'da çita projesinde yer alan Kangal köpekleri buradan yavru olarak götürülmüş ve orada yetiştirilerek yerel halka dağıtılmıştır. Burada hem nesli tükenmekte olan çitaların yerel halktan korunması hem de yerel halkın hayvansal kaynaklarının çitalardan korunmasına yönelik Kangal köpekleri bir koruma görevi üstlenmiştir. Hükümetler arasında yapılan anlaşmayla Afrika'ya götürülmüştür." ifadelerini kullandı.

"Sürü koruma görevi sağlayan eşsiz bir ırktır"

Kangalları tanımlarken hem fiziksel hem de davranış özelliklerinin bir arada bulunması gerektiğini vurgulayan Ercan, "Morfolojik özellikler aslında Kangal köpeğinin yapmış olduğu göreviyle tamamen uyumludur. Kangal köpekleri sonuç olarak sürü koruma görevi sağlayan eşsiz bir ırktır." dedi.

Ercan, bu köpeklerin baş bölgesinin büyük, kulaklarının sarkık, gözlerinin oldukça koyu kahverengi, akciğer kapasitesine bağlı olarak göğüs bölgesinin ise oldukça geniş olduğunu ifade etti.

Kangalların günlük 20-25 kilometre yürüme ya da koşma kabiliyetine sahip olduğunu anlatan Ercan, "Salyangoz ya da simit şeklinde kıvrılan kuyruk, güçlü basan patiler dikkati çekmektedir. Kangal köpeklerinin bu morfolojik özelliklerinin yanında davranış özellikleri de vardır. Davranış özellikleri içerisinde de koruma içgüdüsüne sahip olması, cesur ve çevik olması, özellikle de kadınlara ve çocuklara karşı merhametli olması diğer unsurlardır." diye konuştu.

Halk arasında "çift tırnak Kangal'ın saflık göstergesidir" inancının yaygın olduğuna dikkati çeken Ercan, bilimsel araştırmaların ve uzman görüşlerinin ise bilinenin aksine sadece çift tırnağın saflık kriteri olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Ercan, "Çift tırnak ya da mahmuz (arka ayaklarda görülen fazladan tırnak) Kangal köpeğinin saf ırk olduğu anlamına gelmemektedir. Tek başına bir belirteç olmadığını söylememiz ve bilmemiz gerekiyor. Bu tamamen yapılan eşleştirmelerde, yakın akraba eşleştirmesinde ve genetik olarak bunun aktarımıyla gelen bir yapı." ifadelerini kullandı.

"Kar yağdığında çok neşelidirler"

Kangalların yabani hayvanlara karşı sürüyü ve çobanı koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini vurgulayan Ercan, Kangalların sürüyle giderken biri dişi, diğeri erkek iki kardeş olmasının çok önemli olduğunu, dişinin sürünün etrafında devamlı gezindiğini, herhangi bir yabancı hayvan algıladığı zaman haber verdiğini ve erkek köpeğin tehdidi uzaklaştırdığını söyledi.

Bu hayvanların kış mevsimini oldukça sevdiklerini belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Kangal köpeğinin soğuk iklime adaptasyonunun fazla olduğu söylenebilmektedir. Soğuk hava koşullarında özellikle kar yağdığında daha dayanıklı bir tutum sergilerler. Bu biraz da onların çift katlı post yapısına sahip olmasından kaynaklıdır. Kış aylarını oldukça severler, kar yağdığında çok neşelidirler. Afrika gibi sıcak iklim koşullarına sahip bölgelerde de yaşamlarını sürdürebilmeleri Kangal köpeğinin hem sıcak hem de çok soğuk hava koşullarına uyum sağlayan güçlü bir iklimsel adaptasyon yeteneğine sahip olduğunu söylememiz gerekiyor."

Kaynak: AA