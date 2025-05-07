Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Kangal'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kangal'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Etkinlikte öğrenciler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli trafik uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Kangal Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde, anaokulları ve ilkokullardaki yaklaşık 400 öğrenciye trafik güvenliği başta olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Bir Kural, Bir Ömür" sloganı kapsamında Kangal Koç Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda trafik eğitim parkuru kuruldu.

Burada öğrencilere, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, kara yollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, sürücülerin trafik kural ihlali davranışlarının en aza indirerek toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Öğrencilere trafik ışıkları ve anlamları, trafik işaret ve levhaları ile yaya geçidinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.