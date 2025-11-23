Haberler

Kandıra'da Gazze için kermes yapıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kandıra Gazze Platformu tarafından Gazze'ye destek amacıyla kermes yapıldı.

Şehit Ümit Balkan Parkı'nda kurulan kermeste, 4 gün boyunca gönüllüler tarafından bağışlanan ve hazırlanan çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Kermesi ziyaret eden vatandaşlar, öğrenciler tarafından çizilen resimler ile gönüllüler tarafından hazırlanan el emeği ürünlere ilgi gösterdi.

Kermese Belediye Başkanı Erol Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Özaydın, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Yeşildal, Gazze'de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kandıra'da çok bereketli bir hayır çarşısı kuruldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kermesin ardından düzenlenen bağış gecesinde, öğrencilerin çizdiği resimler, hat eserleri ve çeşitli ürünler müzayede usulüyle satışa çıkarıldı. Açık artırmada iş insanlarının ve vatandaşların katılımıyla toplanan bağış ve kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

