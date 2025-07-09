Kandıra'da Diş Hekimi Kuzenlere Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

Kandıra'da Diş Hekimi Kuzenlere Saldırı: İki Kişi Tutuklandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı diş hekimi kuzenlerini tabancayla yaralayan N.M.M. ve olayla ilişkisi bulunan S.M. tutuklandı. Olay, 4 Temmuz'da meydana geldi ve yaralanan kuzenler hastaneden taburcu edildi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı diş hekimi kuzenleri E.T. ve Y.C.'yi tabancayla yaralayan N.M.M. ile olayla ilişkisi olduğu belirlenen S.M. tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz günü Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. N.M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yaptıkları öğrenilen kuzenleri M.E.T. ve Y.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.M.M. tabancayla kuzenlerine ateş açtı. M.E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, N.M.M. kaçarak uzaklaştı. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.T. ve Y.C. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilişkisi olduğunu belirlediği S.M. ve Y.D.'yi 5 Temmuz günü, firari N.M.M.'yi ise 7 Temmuz günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.M.M. ile S.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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