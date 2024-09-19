İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, biri 15 diğeri 23 olan iki kardeş denizde kayboldu. Arkadaşlarının yardım istemesiyle olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından kardeşleri sudan çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen 23 yaşındaki Gökdeniz ve 15 yaşındaki Mücahit Açıkdeniz suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.
YAKLAŞIK BİR SAATTE SUDAN ÇIKARILDILAR
Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.