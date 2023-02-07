Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Türkiye 3 metre kaymış durumda

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin şiddetiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" ifadelerini kullandı.

Özener şunları söyledi:

"Dün meydana gelen iki depremin ardından artçı depremler hala sürüyor. 2022 yılının toplamında Türkiye ve yakın çevresinde 170 adet 4.0 ve üzeri deprem yaşamışken sadece dünden bugüne 186 tane deprem yaşadık. 1999'dan beri bu coğrafyada yaşadığımız en büyük depremi gördük. Hatta ikisini peş peşe gördük. Gerçekten bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil."

Yer haritasının 3 metre kaymasına değinen Özener "Şöyle düşünün doğrultu atımlı bir faydayız. Durduğunuz plakanın ortasında fay hattı var, karşı bloğunun sola doğru hareket ettiğini düşünüyorsunuz, doğrultu atımlı fay hattı olduğu için birinin sağa birinin sola kaydığını düşünün ve ilk pozisyonlarına göre 3 metrelik bir atım oluyor." dedi.