Kandilli Rasathanesi, Marmara Depremi'nin 26. Yılında Kapılarını Açtı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı anısına, kampüsü vatandaşların ziyaretine açtı.

Ziyaretçiler, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), Afete Hazırlık Laboratuvarı bünyesindeki depremden korunma yollarının anlatıldığı Deprempark ile Astronomi Laboratuvarı ve rasathane arşivinde astronomi, astroloji, matematik, coğrafya alanında el yazmalarından örneklerin bulunduğu Bilim Tarihi Koleksiyonları alanını gezdi.

Uzmanlar, ziyaretçileri yer ve gök bilimleri konularında ayrıntılı olarak bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ziyaretçilere yaptığı konuşmada, bu yıl 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılını farklı içerikte bir programla anmak istediklerini, bunun için de 18, 19 ve 20 Ağustos'ta rasathanenin kapılarını vatandaşlara açtıklarını söyledi.

Rasathanede yaptıkları çalışmaları vatandaşlara birinci elden tanıtmak istediklerini belirten Özel, "Depremlerin afete dönüşmemesi için Kandilli Rasathanesinin de özellikle son 35 yıldır devam ettirdiği okulların Kandilli'yi haftada iki gün ziyareti ile afet bilincini ve korunma yollarını geliştirmek için eğitim verdiklerini kaydetti.

Kandilli Rasathanesinin Türkiye genelinde kurulmuş 500'e yakın deprem istasyonunun algıladığı her türlü yer hareketi sinyalini BDTİM'e ileri teknolojik iletişim kanalları ile getiren, anında değerlendiren bir laboratuvara sahip olduğunu ifade eden Özel, Türkiye'nin herhangi bir yerinde sarsıntı olduğunda laboratuvara ulaşan sinyalleri değerlendirdiklerini ve en kısa sürede deprem bilgi mesajı ve tsunami erken uyarı mesajları bildirimlerini yaptıklarını aktardı.

Kandilli Rasathanesinin 2012 yılından beri sadece depremi değil, depremin kıyılardaki etkilerini, muhtemel deniz suyu seviyesi değişikliklerini tsunami açısından da değerlendirdiğini vurgulayan Özel, "Kandilli Rasathanesi, meteoroloji birimi olarak kuruldu ama şu anda hem sismoloji, yani deprem bilimi hem astrofizik gibi yer ve gök bilimlerinde her türlü doğa olayını gözleyen bir enstitüdür. Kandilli Rasathanesi 157 yıllık, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan ülkemiz topraklarının, hem yer hem gök bilimlerinde doğa olaylarını sürekli gözleyen, kayıt altına alan, veri içeriğini ve kalitesini inceleyen, arşivleyen ve uluslararası bilim insanları ve kuruluşlarla paylaşan yegane ve biricik bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

Tura katılan Recep Alemdar, çocukları merak ettiği için geziye katıldıklarını, kendisi için de farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Bir deprem olduğunda büyüklük ve depremin etkisini öğrenmek için herkesin haberlere baktığını dile getiren Alemdar, "Bunların nasıl bir süreçten geçip bize nasıl geldiğini anladık. Bu sistemleri gördük." dedi.

11 yaşındaki Alya Alemdar da gezinin çok eğlenceli ve bilgilendirici olduğunu ifade etti.