Üye Girişi
Haberler

KANDİLLİ'DE DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Gemlik merkezli 5.1'lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin." dedi.

Sabah saatlerinde Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok kentte hissedilen 5.1 şiddetindeki deprem panik yarattı. Depremle ilgili konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 40'a yakın artçı sarsıntı olduğunu söyledi.

"ŞU ANA KADAR 40 ARTÇI SARSINTI OLDU"

Özener, bölgede 40'a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte." dedi.

KANDİLLİ'DE DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMAHaluk Özener

"BÖLGE SİSMİK OLARAK AKTİF"

Bölgenin aktif olduğunu belirten Özener şöyle devam etti: "2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa-Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kandilli Rasathanesi Haluk Özener Deprem Deprem Doğal Afetler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title