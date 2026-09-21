Kandilli açıklarında arızalanan ANI STAR'ı Kıyı Emniyeti Büyükdere'ye demirletti

Kandilli açıklarında arızalanan ANI STAR'ı Kıyı Emniyeti Büyükdere'ye demirlettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'dan Romanya'ya giden 98 metrelik ANI STAR, Kandilli açıklarında makine arızası yapınca Kıyı Emniyeti ekiplerince Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonundaki çalışmaya Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörleri katıldı.
İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiği kaydedildi.