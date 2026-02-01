Haberler

Çorum'da yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

Çorum'da yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı
Güncelleme:
Çorum'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılan ve yaralanan puhu, vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak veteriner hekime götürüldü. Tedavi sonrası kuş, koruma altına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılarak kanadından yaralanan puhu tedavi altına alındı.

Kızılırmak Nehri kenarında yaralı ve bitkin halde bir kuş gören vatandaşlar, Osmancık Belediyesinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, puhuyu bulunduğu yerden alarak veteriner hekime götürdü.

Burada yapılan muayenede elektrik akımına kapılması sonucu kanadından yaralandığı belirlenen puhu, tedavisinin ardından Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye eri Neşet Emre Dölcü, AA muhabirine, duyarlı vatandaşların ihbarı sayesinde hayvana kısa sürede ulaştıklarını söyledi.

Kuşun koruma altına alındığını belirten Dölcü, "İhbarda bulunan duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyor, bizim için her türlü canlının hayatının önem taşıdığını vurgulamak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
