Elazığ'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
Elazığ'da, bir güvenlik görevlisi tarafından kanadı kırık olarak bulunan baykuş, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Çayda Çıra Mahallesi'nde güvenlik görevlisi çalıştığı sitenin bahçesinde uçamayan baykuş gördü.
İncelediği kuşun kanadının kırık olduğunu fark eden güvenlik görevlisi, durumu Elazığ Belediyesi "153 Mobil Beyaz Masa"ya bildirdi.
Bölgeye gelen belediye ekiplerince teslim alınan baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen