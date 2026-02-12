Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
Güncelleme:
Kanadalı bisiklet tutkunları Audrey Anne Plourde ve Marie Eve Nolet, dünya turu kapsamında Beyşehir'e ulaştı. Bisiklet Evi'nde misafir edilen gezginler, Fransa'dan gelen bisikletçi çiftiyle birlikte Beyşehir'de etkinliklere katıldı. Ayrıca, Beyşehir'de 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konferansı ve sağlık taramaları gerçekleştirildi.

Kanadalı iki bisiklet tutkunu tarafından başlatılan ve Çin'de tamamlanması hedeflenen dünya turu sürüyor.

Audrey Anne Plourde ve Marie Eve Nolet, pedal çevirerek çıktıkları uzun yolculukta Beyşehir'e ulaştı.

Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evi, Kanadalı gezginleri ilçede misafir etti. Öte yandan Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan Eloise Pons ve Jérémie Gidenne çifti de Beyşehir'de konuk edildi.

Beyşehir'de "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konferansı

Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi ile Beyşehir İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konferansı, kadınların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin öneminin bir kez daha vurgulandığı programda, değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan vaiz Fatma Pehlivan, aile içi iletişim, sevgi, saygı, sabır ve karşılıklı anlayışın güçlü bir aile yapısının temel unsurları olduğunu ifade etti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, yapılan dua ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Beyşehir'de sağlık seferberliği

Beyşehir'de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez dışı mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

KETEM Birimi ve Mobil Sağlık Hizmetleri personelinin iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ekipler sahaya inerek vatandaşlarla birebir görüştü.

Avdancık ve Damlapınar mahallelerinde kurulan mobil sağlık noktalarında mahalle sakinleri çeşitli sağlık kontrollerinden geçirildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlar kronik hastalıklar açısından değerlendirilirken, erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
