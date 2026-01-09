Haberler

Kanada Başbakanı Carney, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva ile Venezuela'daki durumu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki durumu ve bölgesel etkilerini ele aldı. İki lider, barışçıl bir geçiş süreci ve uluslararası hukuka saygı vurgusu yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı görüşmede Venezuela'daki durumu ve bölgesel etkilerini ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Carney ile Lula da Silva telefonda görüştü.

Görüşmede, Carney ile Lula da Silva Venezuela'daki durumu ve bölge üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

İkili "Venezuela halkının demokratik iradesine saygı duyan, barışçıl, müzakereye dayalı ve Venezuela liderliğindeki bir geçiş sürecine" desteklerini teyit etti.

"Tüm tarafların uluslararası hukuka ve egemenlik ilkesine uymasının gerekliliğini" vurgulayan liderler, yakın temaslarını sürdürme konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti