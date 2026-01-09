Kanada Başbakanı Carney, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva ile Venezuela'daki durumu görüştü

Kanada Başbakanı Mark Carney, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı görüşmede Venezuela'daki durumu ve bölgesel etkilerini ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Carney ile Lula da Silva telefonda görüştü.

Görüşmede, Carney ile Lula da Silva Venezuela'daki durumu ve bölge üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

İkili "Venezuela halkının demokratik iradesine saygı duyan, barışçıl, müzakereye dayalı ve Venezuela liderliğindeki bir geçiş sürecine" desteklerini teyit etti.

"Tüm tarafların uluslararası hukuka ve egemenlik ilkesine uymasının gerekliliğini" vurgulayan liderler, yakın temaslarını sürdürme konusunda anlaştı.