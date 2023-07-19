Kanada, Nükleer Acil Durum Planını Güncelledi

Kanada'nın, Avrupa'daki olası bir taktik nükleer hareketlilikten kaynaklanacak serpinti veya Ukrayna'daki bir enerji santrali patlamasından okyanusa yayılacak radyasyonla başa çıkmak için 'Federal Nükleer Acil Durum Planı'nı güncellediği ortaya çıktı.

Kanada'nın, Avrupa'daki olası bir taktik nükleer hareketlilikten kaynaklanacak serpinti veya Ukrayna'daki bir enerji santrali patlamasından okyanusa yayılacak radyasyonla başa çıkmak için "Federal Nükleer Acil Durum Planı"nı güncellediği ortaya çıktı.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press'in Bilgiye Erişim Yasası kapsamında elde ettiği Kanada İç Kamu Güvenliği notlarında, Ottawa'nın balistik füze saldırısı da dahil muhtemel saldırılara karşı Federal Nükleer Acil Durum Planı'nı yenilemek için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Söz konusu notların, federal hükümetin ciddi bir krizde çalışmaya devam edebilmesini sağlamak için oldukça gizli bir planın güncellenmesini içerdiği ifade edildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı ile gündeme gelen "Kanada'nın yıkıcı bir nükleer olaya karşı hazırlıklı olmasını güçlendirme" tartışmaları sonrası hazırlanan İç Kamu Güvenliği notlarında, endişelerin çoğunluğunun Ukrayna'nın bombalanan Zaporijya Nükleer Santraline odaklandığı aktarıldı.

Kanada hükümeti, potasyum iyodür hapları satın aldı

Notlarda, "Devam eden askeri faaliyetler, güvenlik sistemlerini aşındırdı, rutin bakımı aksattı, acil durum müdahale yeteneklerini zayıflattı ve operasyon personelini etkileyerek ciddi bir kaza riskini artırdı." ifadesine yer verildi.

Kanada hükümetinin, doğrudan maruz kalma veya kontamine gıdaları yeme yoluyla kontrolsüz bir radyoaktivite salınımının potansiyel etkilerinin, Zaporijya Nükleer Santraline yakınlığına bağlı olacağı tahminiyle önlem olarak potasyum iyodür hapları satın aldığı ve Ağustos 2022'de Kiev ve komşu diplomatik misyonlara dağıttığı belirtildi.

Notlarda, Zaporijya'dan yayılacak büyük bir radyasyonun ardından Ukrayna dışında sağlığa herhangi bir radyolojik etkinin veya Kanada'daki insanlar için "kayda değer bir riskin" öngörülmediği vurgulanarak, "Potansiyel kontaminasyon nedeniyle Ukrayna ve çevre bölgelerden yapılan ithalat için bazı kontroller uygulanabilse de acil koruyucu önlemlerin uygulanmasına gerek kalmayacak." denildi.

Hükümet üyeleri ve kilit kurumların personeli, Ottawa'nın batısındaki bir yer altı tesisine taşınacak

Notlarda, Federal Nükleer Acil Durum Planı kapsamında, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Danışma Meclisi Ofisinin, büyük bir felaket sırasında temel yürütme, yasama ve yargı süreçlerini gerçekleştirmek üzere anayasal hükümetin sürekliliğini sağlayacağı kaydedildi.

Söz konusu planın; Başbakanlık Ofisi, Federal Kabine, Parlamento ve Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere kilit kurumların ulusal başkent bölgesi dışındaki alternatif bir yere taşınmasına yönelik süreci de öngördüğü aktarılarak, hükümet üyeleri ve kilit kurumların personelinin, Ottawa'nın batısındaki bir yer altı tesisine taşınacağı belirtildi.

Notlarda, ulusal bir Füze Uyarı Protokolü'nün onaylandığı kaydedildi.