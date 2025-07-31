Kanada, Filistin Devletini Tanıyacak

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney'in eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmesine değinildi.

Kanada'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) kararları ve uluslararası hukukla uyumlu bu "cesur ve tarihi" adımının memnuniyetle karşılandığı açıklamada, söz konusu adımın barışı sağlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Kanada ile Filistin devleti arasındaki ilişkilerin de çeşitli alanlarda gelişecek şekilde tesis edileceğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkına yönelik zulmün son bulması için hala Filistin devletini tanımayan ülkelerin bu yönde adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.