AP'nin Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan'ın Kanada'ya girişi engellendi

Kanada hükümeti, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın ülkeye girişini engelleyerek, bu durumu ifade özgürlüğüne yönelik bir sansür girişimi olarak değerlendirmiştir. Hassan, Montreal'deki konferansa katılmak için yapacağı seyahatinde, Kanada'nın elektronik seyahat iznini iptal ettiğini duyurdu.

Kanada hükümeti, Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan'ın ülkeye girişini engelledi.

Hassan, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, Montreal'de katılacağı 2 konferans öncesinde Kanada hükümetinin ülkeye girişine izin vermediğini duyurarak, hükümetin bu hamlesini ifade özgürlüğüne yönelik "sansür girişimi" olarak niteledi.

Rima Hassan'ın partisi Boyun Eğmeyen Fransa'dan (LFI) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanadalı yetkililer, önce Hassan'ın elektronik seyahat izni (eTA) başvurusunu onaylarken, sonra Montreal'deki konferansa katılmak için yapacağı "seyahatten bir gün önce" iznini iptal etti.

Kanadalı yetkililer, Hassan'ın Kanada'ya girişinin engellenmesine ilişkin kararlarında, AP üyesinin eTA başvurusunda, "vize reddi veya bir ülkenin topraklarına giriş yasağı bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemesini" gerekçe gösterdi.

İsrail hükümeti, Filistinlilerin haklarını savunmasıyla öne çıkan Hassan'ın 2025'te İsrail'e girişini yasaklamış ve Hassan'ı terör propagandası yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

CHP'li başkanın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki minik Arya hayatını kaybetti