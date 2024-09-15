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Kanada'da ırkçı saldırı: Türk ailenin restoranı kundaklandı

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Kanada Quebec bölgesinde bulunan sahibinin Türk olduğu pizza restoranı kundaklandı. Geçtiğmiz ağustos ayında bir kez daha kundaklanan restoranla ilgili araştırma başlatan polis, ırkçı bir saldırı olma olasılığı üzeinde duruyor.

Türk ailenin sahibi olduğu Pizza Mozza restoranı, 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklandı. İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevredekilerle hiçbir sorun yaşamadıklarına işaret ederek, "Hiçbir problemimiz yok, kimseyle bir sorun yaşamadık. herkesle çok iyi ilişkilerimiz vardı." dedi. 2 Eylül'deki ikinci yangın gecesi polislerin evine geldiğini belirten Saymadi, "Gittiğimde dükkan yanıyordu. İki yıllık emek verdiğimiz, üç kardeş, herkesten, eşimizden, dostumuzdan, çocuğumuzdan esirgediğimiz vakitte bile orada olduğumuz şeyde, iki yıllık emeklerimin kül olduğuna yandım. Duygusal olarak çok zordu." diye konuştu.

İKİNCİ KEZ YAŞANDI

Saymadi, ilk kundaklamayı büyük bir hasar olmadan atlattıklarını vurgulayarak, "İkincisinde dükkan kül oldu. Öncesinde herhangi bir şey almadık. Tamamen kundaklama. ve kundaklayan birileri var yani, bu kesin." ifadesini kullandı. Olaya dair polis soruşturmasının devam ettiğini dile getiren Saymadi, şöyle devam etti: "Her taraftan kamera kaydı topladılar. Bizimle konuştular. Kendileri daha sonra çevre restoranlara ve komşularımıza gittiler. Şu anda soruşturma devam ediyor ve bekliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çok büyük şeyler yaşanabilirdi burada. Bütün bölgeyi ilgilendiren, insanların canını tehlikeye atan bir şey olabilirdi."

REKABET Mİ GÖÇMEN KARŞITLIĞI MI?

Saymadi, kundaklamanın sebebinin göçmen karşıtlığı mı, rekabet mi olduğunu bilmediklerinin altını çizdi. Bölgede restoranlarda zaman zaman yangınlar görüldüğüne, ancak bu olayın bütün toplumu ilgilendirdiğine dikkati çeken Saymadi, "Toplum sağlığını ilgilendiren, beraber yaşamamızı kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. ve bunun bir an önce aydınlatılmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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