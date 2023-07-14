Kanada'da Kadın İtfaiyeci Orman Yangınlarında Hayatını Kaybetti

Kanada'da aylardır etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında bir kadın itfaiyeci hayatını kaybetti. Kanada Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair, itfaiyecinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Yangınla mücadele sırasında yaralanan itfaiyeci hastanede kurtarılamadı. Kanada'daki orman yangınlarına 3 binden fazla itfaiyeci katılıyor. ABD nüfusunun üçte birinden fazlası da yangın dumanından etkileniyor. Şu ana kadar 9 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Kanada'da aylardır etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kadın itfaiyeci hayatını kaybetti.

Kanada Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair, itfaiyecinin ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Blair, "British Columbia'da bir itfaiyeci, eyaletine kahramanca hizmet ederken hayatını kaybetti. Bu, itfaiyecilerimizin karşı karşıya olduğu risklerin trajik bir hatırlatıcısıdır ve onun kaybının yasını tutan ailesine ve tüm itfaiyecilere en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

British Columbia Orman Yangınları Merkezinden yapılan açıklamada da kadın itfaiyecinin yangınla mücadele sırasında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı bildirildi.

İtfaiyecinin Revelstoke bölgesindeki yangınla mücadele sırasında yaralandığı aktarılırken, ismi henüz açıklanmadı.

Orman yangınlarına 3 binden fazla itfaiyeci katılıyor

Kanada'daki orman yangını söndürme çalışmalarına, başka ülkelerden gelenlerle birlikte 3 binin üzerinde itfaiyeci katılıyor.

Güney Kore, Meksika, Portekiz, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili, Kosta Rika, İspanya, Güney Afrika ve ABD'den 1600'ün üzerinde itfaiyeci, Kanada'nın orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak için Ontario, Quebec, British Columbia ve Alberta eyaletlerine konuşlandırıldı.

ABD nüfusunun üçte birinden fazlası "çok sağlıksız" havaya maruz kaldı

Öte yandan ülkedeki orman yangınları, ABD'yi de etkilemeye devam ediyor. Orta Batı'dan Doğu kıyısına kadar ABD nüfusunun üçte birinden fazlası, Kanada orman yangını dumanından kaynaklanan hava kalitesi uyarıları altında.

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanlardan, ABD'de 120 milyon kişinin etkilendiği, ülke nüfusunun önemli bir kısmının "çok sağlıksız" olarak sınıflandırılan kötü hava kalitesi ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar 9 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı

Kanada'da nisandan bu yana irili ufaklı 3 bin 500'ün üzerinde orman yangını meydana geldi. Resmi verilere göre, bu rakam, 10 yıllık sezon ortalaması olan 2 bin 751 yangın sayısının oldukça üzerinde. Ülkede bir uçtan diğer uca devam eden yangınlarda, halen çoğu kontrol dışı olan 700'e yakın aktif yangın bulunuyor.

Kanada'da orman yangını sezonu için yangınların tarihsel geçmişine bağlı olarak nisan-eylül dönemi esas alınıyor.

Yangınlarda şu ana kadar 9 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı. Bu rakam, son 10 yılda yanan toplam ormanlık alan ortalamasının yaklaşık 11 katı olarak kayıtlara geçti.