Kanada Çevre Bakanı Steven Guilbeault İstifa Etti

Kanada Kimlik, Kültür, Resmi Diller Bakanı Steven Guilbeault, hükümetin çevre politikaları ve yeni petrol boru hattı projesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Guilbeault, kararını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararını Başbakan Mark Carney'nin Alberta bölgesinde petrol üretimini artırmak için yeni bir petrol boru hattı projesini imzalamasının ardından verdiğini belirten Guilbeault, "Bu anlaşmanın ekonomik bağlamı bir tarafa, çevre konularının önde ve merkezde olması gerektiğine inanan biriyim." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmaya çevre endişeleri nedeniyle karşı olduğunu belirten Guilbeault, ayrıca anlaşma sürecinde bölgedeki yerli halkların fikirlerinin alınmadığını da belirtti.

Başbakan Carney de yaptığı açıklamada, Guilbeault'a görevindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.