Haberler

Kanada Çevre Bakanı Steven Guilbeault İstifa Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın Kimlik, Kültür ve Resmi Diller Bakanı Steven Guilbeault, hükümetin çevre politikaları ve yeni petrol boru hattı projesi nedeniyle istifa etti. Guilbeault, kararını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kanada Kimlik, Kültür, Resmi Diller Bakanı Steven Guilbeault, hükümetin çevre politikaları ve yeni petrol boru hattı projesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Guilbeault, kararını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararını Başbakan Mark Carney'nin Alberta bölgesinde petrol üretimini artırmak için yeni bir petrol boru hattı projesini imzalamasının ardından verdiğini belirten Guilbeault, "Bu anlaşmanın ekonomik bağlamı bir tarafa, çevre konularının önde ve merkezde olması gerektiğine inanan biriyim." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmaya çevre endişeleri nedeniyle karşı olduğunu belirten Guilbeault, ayrıca anlaşma sürecinde bölgedeki yerli halkların fikirlerinin alınmadığını da belirtti.

Başbakan Carney de yaptığı açıklamada, Guilbeault'a görevindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.